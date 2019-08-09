15 ألف مخالف بلا تصريح

رصد التدافع والزحام
أكد الطياش إن «مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج يعمل من خلال إدارتي المراقبة التلفزيونية ومسرح العمليات على رصد ومتابعة حركة المشاة بالمسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به، وحركة الحجاج منذ وصولهم إلى المنافذ الحدودية، وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وفي القطارات والمركبات خلال عمليات النقل الترددي، لرصد وجود أي بدء ازدحام أو تدافع أوحدوث أي طارئ، ليتم توجيه الحالة والتدخل الفوري لمعالجتها».
تنظيم الحشود
أوضح قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج أن «المركز يعمل بكافة كوادره البشرية والتقنية الحديثة وكاميرات المراقبة الدقيقة على متابعة حركة المشاة لمسافات بالكيلومترات في مختلف المواقع بالمشاعر، بما يسهم في تنظيم الحشود، وتيسير حركتهم حتى وصولهم للمواقع المتجهين إليه بكل يسر وسهولة، مع تحقيق الأمن وتنظيم أعمال الحج، ودعم تطبيق الخطط الأمنية على مدار الساعة».
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