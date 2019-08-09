اکتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة، مؤكداً أن مهمة الجهات العاملة في الحج بدأت منذ وصول حجاج بيت الله الحرام للمملكة عبر كافة المنافذ، مضيفاً أنه سيكتمل خلال هذا اليوم السابع من ذي الحجة توافد الحجاج إلى مكة المكرمة تمهيداً لرحلة الحج في المشاعر المقدسة.

رحلة الحج

قال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج لهذا العام 1440 أمس، إن «عمليات انتقال الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة تبدأ بعد منتصف الليلة، حيث إن هناك أعداداً من الحجاج تبدأ من اليوم في الوصول إلى المشاعر المقدسة، والعديد الكبير منهم يبدأ في الوصول إلى المشاعر بعد منتصف الليل ليلة الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية في مشعر منى، حيث يقضي نحو 80% منهم يوم التروية في مشعر منى إلى صباح اليوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات، وهناك 20% منهم ينتقلون مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، وهناك نسبة منهم تبدأ في صباح ليلة التاسع في التوجه إلى عرفات».

وأفاد أن «عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم عادةً باستخدام وسائل النقل التقليدية «الحافلات»، وهناك عدد من الحجاج يختارون المشي على الأقدام من المشعر الحرام دخولاً إلى مشعر منى، وبعد وصولهم لمشعر منى يشارك قطار المشاعر في نقل الحجاج»، مبينا أن «هناك حوالي 350 ألف حاج يتم نقلهم بواسطة قطار المشاعر، و750 ألف حاج إلى 800 ألف حاج يتم نقلهم بواسطة ما يطلق عليه النقل بالرحلات الترددية، وهناك نسبة يختارون المشي من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وبقية الحجاج يتم نقلهم بالأسلوب التقليدي إلى مشعر عرفات وأيضا في مرحلة النفرة».

تأشيرات إلكترونية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي نجاح إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية بدون مراجعة القنصليات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعد قفزة نوعية في التسهيل على ضيوف الرحمن للوصول إلى الأراضي المقدسة.

ونوه قاضي بنجاح برنامج «طريق مكة» الذي بدأ بدولة ووصل الآن إلى خمس دول هي: ماليزيا إندونيسيا بنجلاديش باكستان تونس، حيث وصل أكثر من 150 ألف حاج وكأنهم في رحلة داخلية؛ لأن جميع الإجراءات نقلتها المملكة إلى منافذ خروج الحجاج.

350 ألف خيمة

أبان قاضي أن «الوزارة استعدت بأكثر من 70 ألف كادر مُدرّبٍ للقيام بمهمة نقل الحجاج إلى منى، وهناك 3 آلاف متطوع من المواطنين سجلوا أسماءهم في برنامج (كن عونّا)»، مشيرا إلى أن المخيمات التي سينزل بها الحجاج في مشعري منى وعرفات تزيد عن 350 ألف خيمة مُجهزة بشكل كامل ومكيفة ونظيفة وكل الخدمات التي يحتاجها الحاج سيجدها في مشعر منى وعرفات وعند خروجهم إلى مزدلفة بسلامة الله تعالى.

6 قطاعات أمنية

قال المتحدث الرسمي باسم أمن الدولة اللواء بسام عطية إن «رئاسة أمن الدولة تعمل من خلال 6 قطاعات أمنية و3 حقول تنفيذية متمثلةً في الحقل المعلوماتي والعملياتي ثم حقل القوات العسكرية المسلحة».

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وأبان أنه «يعمل في الحج من خلال تلك النطاقات الثلاثة قوات الطوارئ الخاصة وقوى نوعية مرنة تفاعلية مع طبيعة الحدث ونوعيته، إضافة إلى قوى مُدرّبة وتنظيمية ومساندة تدنو حنواً على الحاج، وترتفع إلى أعظم وأشرس الصدامات الأمنية، وتتحرك في ذات السياق الخاص بتحرك الحاج منذ وصوله وحتى مغادرته».

وأفاد عطية أن قوات الأمن الخاصة هي قوات ذات تدريب نوعي محترف وتتعامل مع قضايا ذات نوعية مختلفة، مشددا على أهمية طيران الأمن الذي يتولى التغطية الأمنية الجوية لكل ما يحدث على الأرض في الأعمال الأمنية، إلى جانب أهمية الإخلاء الطبي والهلال الأحمر، مضيفا أن «الخط الأمني الأول لرئاسة أمن الدولة يتمثل في الجانب المعلوماتي والعملياتي، وهو المباحث العامة ثم مراكز المعلومات والأجهزة والإدارات التقنية والفنية».

- 350 ألف حاج يتم نقلهم بواسطة قطار المشاعر.

- 750 ألف حاج إلى 800 ألف حاج يتم نقلهم بالرحلات الترددية.

- مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية أُصدرت.

- 70 ألف كادر مُدرّبٍ لنقل الحجاج إلى منى.

- 3 آلاف متطوع من المواطنين سجلوا أسماءهم في برنامج«كن عونّاً».

- 350 ألف خيمة مُجهزة في مشعري منى وعرفات.

- 5 دول تشارك في برنامج «طريق مكة»، هي: ماليزيا، إندونيسيا، بنجلاديش، باكستان، تونس.