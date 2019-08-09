صحة المدينة تنقل المرضى إلى منازلهم للاستفادة من السعة السريرية

بدأت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة بالعمل على توفير أسرة للمرضى والعمل على إنهاء إجراءات المرضى المنومين، من خلال مبادرة أطلقتها لنقل المرضى إلى منازلهم، مع إنهاء كافة إجراءات الخروج والحجز للمواعيد بالعيادات بعد انتهاء البرنامج العلاجي للمريض المنوم والتأخير في إنهاء الإجراء من قبل ذويه، حيث عملت إدارة التنسيق الطبي على نقل 7 حالات من كبار السن إلى منازلهم، للاستفادة من السعة السريرية.

أسرة شاغرة

تأتي هذه المبادرة ضمن خطط توفير سعة سريرية بالمستشفيات والتقليص من التحويل للخاص، بإنشاء برنامج يربط الأقسام ويكشف عدد الأسرة المتوافرة ومواعيد خروج المرضى. وبدأت بعض المستشفيات منها مستشفى النساء والولادة بالمدينة كأول مستشفى يطبق ذلك بتقليص أعداد المحولين للقطاع الخاص عقب تطبيق 5 معايير وتلافي المعوقات التي تجبر الأطباء والاستشاريين على تحويل المرضى للقطاع الخاص، لعدم اتضاح وجود أسرة شاغرة، وعملت على حلها من خلال ربط الأقسام والطوارئ في برنامج التواصل «واتساب» عن طريق مجموعة أنشئت خصيصا لإيضاح أرقام الأسرة الشاغرة ومواعيد خروجها، كذلك أعداد المنومين في الطوارئ، وتعجيل إجراءات خروج المريض، ومنع تنويم المرضى انفراديا في الغرف المزدوجة، وتخصيص غرف السرير الواحد للمريض الذي يحتاج عزلا.

حجز مواعيد

أوضح مدير إدارة التنسيق الطبي بصحة منطقة المدينة المنورة سامي الجابري لـ«دوت الخليج»، أن المبادرة تهدف إلى الاستفادة من السعة السريرية وخدمة المرضى كبار السن، ومن يصعب على ذويه الحضور لإنهاء الإجراءات، كذلك نعمل من خلال برنامج إحالتي الإلكتروني، على تقليص عدد الحالات المحولة للقطاع الخاص، إذ جرى التنسيق بين 13 مستشفى على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات مزودة بملف إلكتروني، لوضع خطط علاجية للمريض قبل الوصول والاعتماد عليها عند المعالجة.