16 ألف مشارك ببرنامج إجازتي بأبوعريش

اختتمت فعاليات برنامج إجازتي 4 بنادي الحي بمدرسة صلاح الدين الأيوبي بمحافظة أبوعريش، بحضور عدد من مسؤولي التعليم ومشايخ أبوعريش، واشتملت البرامج المنفذة على تنفيذ 70 فعالية مختلفة. وقال قائد نادي الحي بمدرسة صلاح الدين بأبوعريش إبراهيم البواب لـ«دوت الخليج» إن «النادي نفذ 4 مسارات مختلفة هي الترفيهي والتطوعي والسياحي والتدريبي والتقني، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 16 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية، وتم استهداف أصحاب الهمم العالية ببرامج مناسبة لهم تتوافق مع قدراتهم، إضافة إلى تنفيذ ديوانية بالنادي وتأسيس 10 أكاديميات مختلفة عززت مواهب المشاركين».



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