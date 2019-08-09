10 CO
6 NO2
O3 21
2 SO2
75 PM10
صحي
المدينة المنورة
18 NO2
12 03
4 SO2
15 PM10
صحي
توقعات الطقس
مكة المكرمة
سحب رعدية ممطرة/ أتربة مثارة
درجة الحرارة
العظمى 41 °
الصغرى 31 °
درجة الرطوبة 75%
المدينة المنورة
غائم جزئي
درجة الحرارة
العظمى 41 °
الصغرى 30 °
درجة الرطوبة 40%
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر جودة الهواء الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.