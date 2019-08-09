اخبار السعوديه

مؤشر جودة الهواء الخميس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
مكة المكرمة

10 CO

6 NO2

O3 21

2 SO2

75 PM10

صحي

المدينة المنورة

18 NO2

12 03

4 SO2

15 PM10

صحي

توقعات الطقس

Advertisements

مكة المكرمة

سحب رعدية ممطرة/ أتربة مثارة

درجة الحرارة

العظمى 41 °

الصغرى 31 °

درجة الرطوبة 75%

المدينة المنورة

غائم جزئي

درجة الحرارة

العظمى 41 °

الصغرى 30 °

درجة الرطوبة 40%


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر جودة الهواء الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا