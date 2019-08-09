مؤشر جودة الهواء الخميس

مكة المكرمة 10 CO 6 NO2 O3 21 2 SO2 75 PM10 صحي المدينة المنورة 18 NO2 12 03 4 SO2 15 PM10 صحي توقعات الطقس Advertisements مكة المكرمة سحب رعدية ممطرة/ أتربة مثارة درجة الحرارة العظمى 41 ° الصغرى 31 ° درجة الرطوبة 75% المدينة المنورة غائم جزئي درجة الحرارة العظمى 41 ° الصغرى 30 ° درجة الرطوبة 40%



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