توثيق ذكي للحجاج

سهّلت وزارة العدل وصول خدماتها التوثيقية لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من خلال تطبيقها الخاص المعني بخدمة المستفيدين وخدمة ضيوف الرحمن، والذي مكّن الحجاج من التواصل والتفاعل المباشر وطلب الخدمة من فرق عمل التوثيق الميدانية المنتشرة في المشاعر. وأعدت وزارة العدل ممثلةً بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الخطط اللازمة والتجهيزات الفنية والكوادر المؤهّلة منذ فترة مبكرة لضمان تقديم الخدمات التوثيقية لضيوف الرحمن وفق اختصاصاتها بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، بأيسر السبل لضمان تحقيق خدمات توثيق بجودة عالية، من خلال تدريب كتاب العدل وتطوير مهاراتهم ومن ثم توزيعهم جغرافياً في نقاط عمل مدروسة بعناية في جميع المشاعر المقدسة، لضمان سرعة الوصول للمستفيد في المشاعر المقدسة فور طلب الخدمة وتنفيذ متطلباتهم التوثيقية. كما جهّزت وكالة التوثيق كتابات العدل المتنقلة بمركبات خاصة بكتاب العدل مزوّدة بجميع التجهيزات اللازمة وبالأدوات الفنية المخصصة للعمل التوثيقي لكي ينجز العمل بأسرع وقت ممكن مراعاةً لحالة الحجيج.



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