هيئة الغذاء تحاصر الإعلانات المضللة بالتشهير

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة تعديلات على «دليل شروط ومتطلبات الموافقة المباشرة على الدعاية أو الإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة»، لتشمل التأكيد نصيا على سريان الأحكام والضوابط والعقوبات الواردة في الدليل على الإعلانات التي يبثها مشاهير التواصل الاجتماعي في حال كان المنتج تحت مظلة الهيئة، كما نص التعديل على أنه يجب على الشركات الراغبة بالاستعانة بمشاهير التواصل أو هواة مستقلين تقديم طلب للحصول على ترخيص لكل إعلان، مع تحديد برنامج التواصل الاجتماعي.

الشروط والمتطلبات

1. لا تجوز الدعاية أو الإعلان عن أي منتج إلا بعد تسجيله أو إدراجه في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

2. ألا تكون الدعاية خادشة للحياء العام.

3. ألا تتضمن أي عبارة تمس بالمنتجات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. أن تكون المعلومات المتضمنة بالدعاية أو الإعلان صحيحة ودقيقة ومثبتة علميا.

5. ألا تحتوي الدعاية على عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير المقبول.

6. ألا تحتوي على ادعاءات تغذوية أو صحية غير معتمدة من الهيئة.

7. ألا تحمل عبارات مضللة للمستهلك، وألا يتم الادعاء باحتواء المنتج على مكونات لا تدخل في تركيبته أو خلوه من مكونات موجودة به.

8. يجب أن تكون صورة المنتج المستخدمة الصورة الفعلية للمنتج في السوق، أما مبيدات آفات الصحة العامة فيجب استخدام صورة المنتج المعتمدة لدى الهيئة.

9. ألا يكون المنتج من المنتجات غير المسموح الدعاية أو الإعلان عنها.

10.يجب ألا تحمل الدعاية أي إيحاءات أو إيماءات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر تخرج الدعاية عن هدفها الأساسي.

11.يجب ألا تحتوي الدعاية الموجه للأطفال على مشاهد ذات ممارسات خاطئة.

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12. في حالة احتواء الدعاية على مشاهد أو ممارسات مهنية متخصصة أو غير حقيقية، يجب التنبيه إلى أن هذه المشاهد تم أداؤها بواسطة أشخاص محترفين، وينبغي عدم تقليدها.

13. تحديد الفئة المستهدفة للدعاية أو الإعلان.

14. إيقاف الدعاية عند ظهور أي مستجدات ترى الهيئة أهمية إيقافها، وذلك بعد إخطار الجهة المعلنة بأسباب الإيقاف.

15. التقديم على طلب جديد في حالة الرغبة للتعديل على صيغة الدعاية الموافق عليها من قبل الهيئة أو في حالة تجديد الموافقة.

16. مدة الترخيص ومحتواه سنة هجرية واحدة، تبدأ من تاريخ إصدار الموافقة المباشرة.

17. تلتزم الجهة المعلنة بوضع رقم الموافقة على الدعاية أو الإعلان.

العقوبات

01 غرامة حسب لائحة العقوبات والجزاءات المعتمدة بالهيئة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

02 إزالة الدعاية أو الإعلان ويكون على حساب الجهة المعلنة.

03 الإعلان في صحيفة رسمية على حساب الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي إن وجد، لنفي ما ورد في الدعاية على حساب الجهة المعلنة.

04 إيقاف تسجيل المنتج حتى يتم تصحيح الدعاية المخالفة.