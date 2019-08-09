630 تصريحا للإعلام الأجنبي لتغطية قدوم الحجاج

وتم إصدار تصاريح لممثلي وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون والصحف الأجنبية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى تصاريح دخول لمنسوبي الإدارات الإعلامية التابعة للجهات الحكومية والأمنية.
مقابلات مع الحجاج
أجرى مندوبو مختلف وسائل الإعلام مقابلات مع الحجاج القادمين، واطلعوا على الخدمات والإجراءات المقدمة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم مجمع صالات الحج وصالات المطار إلى مرحلة إنهاء إجراءتهم في منطقة الجوازات ثم الجمارك، بأسرع وقت ممكن، ثم توجييهم لمنطقة الأمتعة والبلازا، تمهيداً لنقلهم إلى المشاعر المقدسة.
وشاهدوا الخدمات والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المطار لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في أقصر مدة زمنية ممكنة، مبدين إعجابهم بالخدمات المقدمة للحجاج في المجمع وهو ما يعكس جهود المملكة في تسهيل إجراءاتهم منذ لحظة وصولهم، إضافة إلى الخدمات في مجمع صالات المطار التي تستقبل يوميا عشرات الآلاف من الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى زيارة الصالة المخصصة لمبادرة وزارة الداخلية «طريق مكة»، حيث استمعوا لشرح من إدارة الجوازات عن الخدمات التي توفرها الصالات للحجاج تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.
وعبروا خلال زيارتهم عن إعجابهم بما شاهدوه في المطار من تطور وسرعة في إنهاء إجراءات المسافرين في وقت قياسي، مشيدين بجهود القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم.
خدمات وتسهيلات
أفاد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمطار تركي الذيب أن الجهات الإعلامية التي تم الترخيص لها لتغطية مرحلة المغادرة تضم عدداً كبيراً من ممثلي وسائل الإعلام العالمية، حيث تتم دعوتهم كل عام بالتنسيق ومن خلال وزارة الإعلام، لافتاً إلى أن أعضاء الوفد الإعلامي اطلعوا على الخدمات التي يوفرها المطار لضيوف بيت الله وسرعة إنهاء إجراءات الحاج.
وبين الذيب أن تلك الخدمات والتسهيلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 630
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