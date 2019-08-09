SNAP مهرجان العنب يحرج بلدية بللحمر

فضلت بلدية بللحمر -شمال أبها- التزام الصمت على الانتقادات اللاذعة التي طالتها بسبب دعوتها واستضافتها إحدى مشاهير السناب شات من جنسية عربية، لحضور فعاليات مهرجان العنب والفواكه الموسمية الذي استمر 3 أيام. وفيما حاولت تخفيف حدة اللوم والحرج بتنظيم ندوة تثقيفية للمزارعين في اليوم الأخير، استنكر عدد من الأهالي العشوائية وتغييب شخصيات مهتمة بالزراعة، وعدم تقديم مساندة للمزارعين المتضررين من مواسم الأمطار والبرد. انتقادات طالــــت البلديــة - المزارعون أولى بالتكاليف المالية للاستضافة؟ - مَن غيّب ذوي شهداء ومصابي الحد الجنوبي؟ - لماذا سيارة فارهة وحراسة أمنية للضيفة؟ - ما المردود الذي سيحققه السناب للمزارعين؟



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