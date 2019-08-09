حج / النائب العام يزور مركز العمليات الأمنية 911



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911، حيث كان في استقباله معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من القيادات الأمنية.

واطلع معاليه على أقسام المركز، وآلية العمل, وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة للمركز وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز المرتبط بمنصة واحدة، لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة من الزوّار والحجاج وأهالي المنطقة بالجودة المطلوبة.

واستمع الشيخ المعجب إلى شرح مفصل عن آليات استقبال البلاغات والمكالمات، وإحالتها إلى الجهات المعنية على مدار الساعة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، والاستجابة لبلاغاتهم.

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