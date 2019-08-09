حج / النائب العام يقف على جاهزية النيابة العامة في المشاعر المقدسة لموسم الحج



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة آخر استعدادات النيابة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة, والجاهزية القصوى في هذا الشأن ومناقشة الخطط التشغيلية لذلك .

واستهل معاليه جولته بزيارة لمقرات النيابة العامة في مركز الإشراف في منى (مجر الكبش)، ومركز جسر الملك فيصل بمزدلفة، ومقر النيابة العامة جنوب عرفات، ومقر النيابة العامة في نمرة, مطلعاً على كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة.

وحث معاليه الجميع على استشعار الأمانة الملقاة على عاتقهم، والسرعة في الإنجاز مع الدقة في العمل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في خدمة ضيوف الرحمن من أجل إنهاء الأعمال المنوطه بهم، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ـــ اللذين سخرا كافة الإمكانات المادية والبشرية خدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي الشريف، و توفير الأمن و السكينة والطمأنينة لهم لتأدية مناسكهم بروحانية تامة وعمق إيماني و صفاء وجداني، واستشعاراً لقدسيـة المكان والزمان.

وشدد الشيخ المعجب على جميع المشاركين في موسم الحج من منسوبي النيابة العامة بمضاعفة جهدهم لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

يذكر أن النيابة العامة تشارك في موسم حج عام 1440هـ بـ (3) مكاتب للإشراف، و (33) مقراً للتحقيق متخصصة تخصص نوعي شامل في القضايا المتعلقة بالحجاج التي تقع داخل النطاق المكاني لحدود المشاعر المقدسة.

رافق معاليه خلال الجولة معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

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