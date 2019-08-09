 حج / التلفزيون السعودي يحشد جميع إمكاناته لتغطية موسم حج هذا العام/ إضافة أولى واخيرة

منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسيعمل قطاع التلفزيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون (SBA) للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والهيئات والقطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من خلال التغطية المباشرة للنقل الحي لتحركات الحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج مع تسليط الضوء على الجوانب الخدمية والإرشادية والإنسانية والرسائل التوعوية فيما يتواكب مع خطط المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها 2030.وفي مبادرة من قطاع التلفزيون للتركيز في التغطية الإعلامية لموسم حج هذا العام تم إطلاق قناة ( مباشر السعودية ) التي ستتولى النقل المباشر للبث الموحد للقنوات السعودية، وبث العبارات التوعوية والارشادية، والنقل الحي لجميع المشاعر المقدسة على مدار الساعة، ونقل المؤتمرات الصحفية للجهات المشاركة في الحج والاستقبالات الرسمية.وتم تخصيص النشرات الإخبارية في القنوات لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واستعراض لأحدث الأخبار الخاصة بالحج منذ بدء وصول الحجاج لمنافذ القدوم وتشمل التغطية اتصالات مباشرة مرئية (DTL) أو اتصال عبر الهاتف في النشرات من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومن ذلك ( منفذ حالة عمار - منفذ جديدة عرعر - منفذ البطحاء - جسر الملك فهد - منفذ الوديعة - منفذ الرقعي - منفذ الحديثة - ميناء الملك عبدالعزيز - صالة الحجاج الطريق إلى مكة )، إضافة لنقطتي تفتيش الشميسي والبهيته لحجاج الداخل وقد بلغ عدد الاتصالات حتى الآن في النشرات الإخبارية والبرامج أكثر من ( 660 ) اتصالاً.وسعياً لشمولية التغطية الإعلامية تم نشر أكثر من 35 مراسلاً ميدانياً موزعين في منطقة مكة المكرمة للنقل المباشر في الأخبار والبرامج إضافة إلى تغطية المناسبات وصناعة التقارير القصصية في الحج ونقل وصول الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة وفي الحرمين الشريفين وفي ميناء جدة الإسلامي وتقارير من عدد من الدول لرصد تفويج ومغادرة الحجاج الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة.وتم بث برنامج يومي مباشر من مطار الملك عبدالعزيز ( صالة الحجاج ) منذ بدء وصول رحلات الحج وذلك للوقوف على الاستعدادات والخدمات المقدمة للحجاج تضمن العديد من اللقاءات مع المسؤولين عن تلك الخدمات إضافة إلى لقاءات مع الحجاج لوصف فرحتهم ومشاعرهم لحظة وصولهم لتأدية هذه الفريضة.كما تم تسخير الإمكانات الفنية الحديثة كافة في عرض ونشر المعلومات والارشادات التوعوية والأمنية بقوالب متطورة بأرقى التقنيات الحديثة.وتم استضافة عدد من المسؤولين القطاعات المشاركة في مهمة الحج في البرامج المباشرة ونشرات الأخبار حيث بلغ عدد اللقاءات التي تم بثها أكثر من ( 540 ) لقاء حتى الآن.كما كان هناك نقل مباشر للمؤتمرات الصحفية الخاصة بالحج ومن ذلك ( المؤتمر الصحفي النهائي لمدير المديرية العامة للجوزات، والمؤتمر الصحفي للقوات المشاركة في الحج 911 ، والمؤتمر الصحفي لخطة الدفاع المدني في الحج، والمؤتمر الصحفي لخطة المرور في الحج ).// يتبع //22:56ت م0379

حج / التلفزيون السعودي يحشد جميع إمكاناته لتغطية موسم حج هذا العام/ إضافة أولى واخيرة

ومن التحضيرات المسبقة تم انتاج وعرض عدد من الأفلام الوثائقية والقصيرة ومنها فيلم خدمة البيت الحرام وفيلم أيام معدودات وفيلم كلمة حاج وفيلم حكاية مكان.

وقد بلغ عدد العاملين من قطاع التلفزيون في هذه التغطية أكثر من ( 350 ) موظفاً وموظفة تنوعت مهامهم الإعلامية بين طواقم فنية وإعلامية وإدارية.

وكان هناك عدد من التجهيزات الفنية في عرفات، حيث جرى تركيب وتجهيز مقر الوزارة بعربة نقل خارجي تضم ( 14 ) كاميرا للبث العام، وعربة نقل خارجي فيها ( 6 ) كاميرات لاستديو القنوات التلفزيونية، إضافة إلى عربة نقل خارجي مزودة بـ ( 3 ) كاميرات في مقر إمارة مكة المكرمة بعرفات، ومنصتي أقمار صناعية بعدد ( 10 ) قنوات تلفزيونية، وعربة أقمار صناعية بعدد ( 2 ) كارير، و( 4 ) كاميرات وايرلس، و ( 2 ) كاميرا للمداخلات المباشرة، إضافة إلى تجهيز برج جبل الرحمة بمنصة أقمار بعدد ( 2 ) كارير، وباستديو محمول يضم ( 5 ) كاميرات وكاميرا للمداخلات المباشرة، كما جرى تجهيز مقر وزارة الصحة بعربة أقمار صناعية وكاميرا، ومقر وزارة الحج بعربة أقمار صناعية وكاميرا، وتركيب وتجهيز مركز إعلامي بمختلف وحدات المونتاج الخطي واللاخطي.

كما قام قطاع التلفزيون بعدد من التجهيزات في مشعر منى، حيث جرى تركيب وتجهيز مقر الوزارة بـ ( 2 ) استديو محمول بمجموع ( 6 ) كاميرات، و ( 3 ) كاميرات للمداخلات المباشرة، وتجهيز استديو الجمرات بـ ( 24 ) كاميرا، وتجهيز مركز عمليات جسر الجمرات بعربة نقل خارجي تضم ( 5 ) كاميرات، وعربة نقل خارجي تضم ( 3 ) كاميرات بمقر إمارة مكة المكرمة بمنى، وعربة أقمار صناعية بكاميرا بمقر مستشفى منى الجسر، إضافة إلى تركيب وتجهيز مركز إعلامي بمختلف وحدات المونتاج الخطي واللاخطي.

وقام قطاع التلفزيون أيضاً بعدد من التجهيزات في مزدلفة، حيث تم تركيب وتجهيز برج الوزارة الجديد باستديو محمول يضم ( 3 ) كاميرات، وعربة نقل خارجي تضم ( 5 ) كاميرات وعربة أقمار صناعية، ومجموعة من الكاميرات للمداخلات المباشرة.

كما جرى تركيب وتجهيز منفذ فرز الشميسي بعربة نقل خارجي تضم خمس كاميرات وعربة أقمار صناعية، وكاميرا وايرلس، وتركيب وتجهيز منفذ فرز البهيته بعربة أقمار صناعية بكاميرا، وتركيب وتجهيز عربة أقمار صناعية بكاميرا بجوار الحرم، وتركيب وتجهيز الديوان الملكي بعربة نقل خارجي تضم خمس كاميرات وعربتي أقمار صناعية، وتركيب وتجهيز مركز عمليات الأمن العام 911 بعربة نقل خارجي تضم خمس كاميرات وعربة نقل خارجي، كما جرى استخدام أنظمة الاتصال بواسطة شرائح ( viewpoints ) بعدد (4)، واستخدام خمس كاميرات اوزمو.

وقد وصل إجمالي عدد الكاميرات المستخدمة 111 كاميرا، والكاميرات المحمولة 17 كاميرا، فيما وصل إجمالي عدد عربات النقل الخارجي 10 عربات، و 13 عربة للأقمار الصناعية، ومركزين إعلاميين.

// انتهى //

22:56ت م

0380



