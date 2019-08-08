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اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتمل وصول 6500 حاج وحاجة إلى مكة المكرمة، الخميس، قادمين من أكثر من 79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون جميع المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .


ورحبت الوزارة بضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، في بلدهم الثاني السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة.

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وأكدت الوزارة تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات وفق توجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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ووجه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما تقدمه المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بشؤون ونصرة قضاياهم.

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