مفتي السعودية يوصي العاملين في خدمة الحجاج بالإخلاص

أوصى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، العاملين في موسم حج هذا العام, والمكلفين بخدمة ضيوف الرحمن، بتقوى الله عزوجل قبل كل شيء، والإخلاص في عملهم.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في كلمته للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف القطاعات والجهات: "موسم الحج من المواسم العظيمة والشريفة الذي جعله الله ميقاتاً لأداء فريضة الحج التي هي الركن الـ5 من أركان الإسلام".



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وأضاف: "يأتي في هذا الموسم المبارك المسلمون من كل أنحاء العالم، متوجهين إلى مكة المكرمة قاصدين بيت الله الحرام، وأداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة، في هذه البلاد التي هي مأوى الحرمين الشريفين، وتأوي إليها قلوب المسلمين، وتتجه إليها أنظارهم من شتى بقاع العالم".

وتابع: "نظراً لهذه المكانة الشريفة لبلاد الحرمين الشريفين، قامت حكومة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالعناية الفائقة والخدمة اللائقة لهذه البقاع الطاهرة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقامت ببذل كل جهودها وعنايتها بشؤون الحرمين وضيوف الرحمن القادمين والوافدين، مقدمين لهم كل الخدمات اللازمة، وموفرين لهم كل أسباب الراحة والأمان؛ لأجل أن يقوموا بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة".



وأفاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت في موسم الحج هذا العام بتوجيه جميع الجهات المعنية بشؤون الحجيج من العسكريين والمدنيين، ورجال المرور، ورجال الأمن، والكوادر الطبية والإسعافية، والدفاع المدني، والمشايخ والمفتين والدعاة وطلبة العلم، والمترجمين، بتوفير الجو المناسب والظروف الملائمة للحجاج ليقوموا بأداء هذه الشعيرة المباركة بأحسن وجه وأكمله.

واستطرد قائلا: "تقوم الدولة بهذا العمل الجليل من توفير كل هذه الخدمات ووسائل الراحة، وبذل المال بكل سخاء في سبيل ذلك، من غير منة على أحد، بل هي ترى ذلك واجباً عليها تقوم به انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والواجب الإسلامي تجاه الحرمين الشريفين، ومن منطلق الأخوة الإسلامية، وانطلاقاً من واجب العناية بشأن الأمة الإسلامية وحمل همومها وحل مشاكلها، ولكون هذه البلاد قبلة للمسلمين ومأوى لأفئدتهم تقدم الخدمة اللائقة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين".