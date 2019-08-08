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وكالة الأنباء السعوديةالخميس 2019/8/8 11:54 م بتوقيت أبوظبي
ضيوف الرحمن يشكرون السعودية على عنايتها بالمساجد
أعرب عدد من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، الخميس، عن شكرهم وثنائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على عنايتهما ورعايتهما بيوت الله.
ففي البداية، قال الحاج مصطفى فروان من المغرب إن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية متميزة وترتقي لتطلعات الحجاج، مثمناً خدمات الفرش ودورات المياه وتوسعة المسجد والإنفاق على الخدمات التي يحتاجها الحجاج.
ولفت إلى أن توسعة المسجد انعكست على الحجاج والمعتمرين بالراحة والتيسير.
أما الحاج المصري محمد سامي فأوضح أن عمارة مسجد التنعيم اتضحت فيها العناية التامة من حيث التوسعة وتوفير الفرش الجديد الفاخر، سائلا الله أن يجزي وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على اهتمامها بمتطلبات المساجد والعناية بها وصيانتها.
من جهته، أشاد معلم القرآن الكريم في تنزانيا الشيخ حسن بن نعمان الثابت بالتطور الذي طرأ على مسجد التنعيم والاختلاف الذي ظهر به عن الفترة السابقة، بحيث أصبح ذلك على لسان كل حاج وفد إلى المسجد وصلى فيه.
وأشار إلى توفر جميع الخدمات التي يحتاجها الحجاج من دورات مياه وتوفير طلبة العلم للإجابة عن أسئلة الحجاج، سائلاً الله ألا يحرم القائمين على هذه الخدمات الأجر والمثوبة.
وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية فرش ما مجموعه 600 ألف متر مربع من الفرش الفاخر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، في إطار برامجها للعناية بالمساجد إنفاذا لتوجيهات الحكومة السعودية.
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