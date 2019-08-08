شكرا لقرائتكم المرور يكشف عدد المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-08 المرور يكشف عدد المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المرور السعودي عن مجموع المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة منذ بداية إغلاق المدينة المقدسة أمام المركبات غير المصرح لها بالدخول، بمناسبة موسم الحج. Advertisements وأوضح المرور أن جميع ركاب تلك المركبات المحجوزة وعددها 4087 مركبة نُقلوا لمقاصدهم داخل مكة المكرمة، وجميعهم من الحجاج النظاميين وأن ذلك تم عبر وسائل النقل العام.









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