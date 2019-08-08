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2019-08-08 فيديو.. داعيات سعوديات في حج هذا العام متابعات الخليج 365 - الرياض كشف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن مشاركة داعيات سعوديات في موسم الحج لهذا العام. Advertisements وأوضح آل الشيخ أن مشاركة الداعيات السعوديات في موسم الحج لهذا العام تأتي للحدّ من انتشار الرسائل التي تحمل الغلو بين النساء في الحج، وتم اختيارهنّ بعناية فائقة.









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