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2019-08-08 فيديو.. ٩١١ في خدمة ضيوف الرحمن متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن استعداده لتقديم جميع الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن خلال حج هذا العام. يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.









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