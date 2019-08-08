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إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة بلغ 143.670 حاجًا
متابعات الخليج 365- مكة المكرمة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا حتى مساء اليوم الأربعاء.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، أن هذا العدد للحجاج القادمين إلى مكة من داخل المملكة، لا يشمل حجاج الداخل من العاصمة المقدسة.
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