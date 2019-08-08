ارتفاع أسعار الأغنام الأضاحي بحفر الباطن وسيطرة للعمالة الوافدة

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

يشهد سوق الأغنام بمحافظة حفر الباطن قبل عيد الأضحى المبارك حركة شرائية مكثفة وارتفاعاً في الأسعار بسبب الإقبال المتزايد على الأغنام قبل عيد الأضحى المبارك.

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وفي جولة ميدانية رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” حركة سوق حفر الباطن للأغنام، من بيع وشراء فتراوحت أسعار النعيمي ما بين 990 ريالًا إلى ما يقارب الـ 1500 ريال.

ويشهد سوق الأغنام بحفر الباطن سيطرة من قبل العمالة الوافدة حيث طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بفرض رقابة على السوق ومنع العمالة المخالفة من البيع والشراء في السوق خصوصاً إن السوق يُعد مصدر رزق للكثير من المواطنين الذين يزاولون فيه مهنة البيع والشراء لتغطية حاجاتهم الأسرية، ويُعد مصدر الدخل الوحيد لأغلبهم.