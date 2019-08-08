فيديو.. تعرف على أهم الأحداث في المملكة خلال أسبوع

2019-08-08

المواطمن - الرياض

شهدت المملكة خلال الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث والفعاليات المهمة، كان من أهمها إطلاق وزارة الصحة ولأول مرة، الروبوت الآلي للاستشارات الطبية في مستشفيات والمراكز الخاصة بضيوف الرحمن.

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كذلك وقف وزير الداخلية على جاهزية قوات أمن الحج لأداء مهامها على أكمل وجه، كما دعمت شركة أرامكو أول مشروع بحثي لحماية طائر “العقعق العسيري”.