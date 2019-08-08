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جمعية تراؤف تسيّر 3 حافلات تقل 160 حاجاً وحاجة لأداء المناسك
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
سيَّرت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ” تراؤف”، (3) حافلات تنقل (160) حاجًا وحاجة من مستفيديها لأداء مناسك الحج (حج الفريضة)، تحت إشراف إدارة شؤون الأسر بالجمعية ولجنة خاصة بالحج، يصحبهم خلالها عدد من مشرفي الجمعية، وسيتخلل الرحلة بعض من البرامج المتنوعة: (الاجتماعية – الثقافية – التوعوية).
الجدير بالذكر أن برنامج الحج يُعد واحدًا من برامج الجمعية الموجهة للأسر المستفيدة والذي انطلق في عام 1428هـ ليستمر مدة (13) عامًا استفاد منه خلال هذه المدة أكثر من ألفي حاج وحاجة.
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