الان تتابع مصرع شخص وإصابة 7 في حادث مروع بمحافظة رجال ألمع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير -الخليج 365 -عبدالله العازمي لقي شخص مصرعه وأصيب 7 في حادث تصادم مروع في محافظة رجال ألمع، وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثة. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير، محمد الشهري، إن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغا مساء اليوم الخميس عن حادث تصادم في محافظه رجال ألمع، وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأضاف الشهري: “جرى نقل 4 إصابات لمستشفى محايل العام والحالات المتبقيه نقلت لمستشفى رجال المع”.

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