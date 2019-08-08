“التعليم” تعلن أسماء مرشحي  ومرشحات الماجستير للإيفاد للفصل الأول من العام 1441

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، اليوم، أسماء مرشحي ومرشحات الماجستير والذين تمت الموافقة على إيفادهم وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١هـ.

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‏وأكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على القرار لدى إدارات التعليم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عبر برنامج راسل.

بيان المرشحين للإيفاد ماجستير

بيان مرشحات الماجستير 1441هـ