الان تتابع “التعليم” تعلن أسماء مرشحي ومرشحات الماجستير للإيفاد للفصل الأول من العام 1441 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي
أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، اليوم، أسماء مرشحي ومرشحات الماجستير والذين تمت الموافقة على إيفادهم وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١هـ.
وأكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على القرار لدى إدارات التعليم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عبر برنامج راسل.
بيان المرشحين للإيفاد ماجستير
بيان مرشحات الماجستير 1441هـ
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