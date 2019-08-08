شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل الناقل الآلي للمسافرين بالمطار الجديد.. نهاية أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) @abdulaziz توقعت هيئة الطيران المدني، تشغيل الناقل الآلي الداخلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد نهاية شهر أغسطس الجاري. توقعت هيئة الطيران المدني، تشغيل الناقل الآلي الداخلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد نهاية شهر أغسطس الجاري. وكشفت الهيئة لـ«الخليج 365» على لسان المتحدث باسمها إبراهيم الروساء، أن الناقل الآلي ينقل المسافرين من صالات السفر الى أبواب صعود الطائرات، مشيرا إلى أن عدد كاونترات إنهاء الإجراءات 220 بالإضافة إلى 80 خدمة ذاتية وسوف يتم توزيع الموظفين عليها حسب حاجة التشغيل للفترة الحالية.



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