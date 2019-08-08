شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوجه باستضافة عدد من أسر شهداء الواجب لأداء الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بناءً على توجيهات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تستضيف وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن الغالي، لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وذلك وفق التنظيم السنوي الذي تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوي الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام ( 297 ) ضيفًا منهم ( 147 ) رجلاً و ( 150 ) امرأة، من والدي وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعي الحاجة مشاركته لمرافقتهم في أداء نسكهم.

الجدير ذكره أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ ستة عشر عامًا من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.