شكرا لقرائتكم خبر عن القويحص: 5 ملايين ريال تكلفة خمسة مشاريع خلال موسم حج هذا العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن الأمانة نفذت خمسة مشاريع خلال موسم حج هذا العام 1440هـ بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال لبناء الأنفاق وإقامة الجسور وإنشاء تقاطعات للطرق الرئيسية للتخفيف من الازدحام المروري.

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وأوضح الأمين خلال لقاء نشرته قناة الإخبارية أن الأمانة تعمل في منظومة مع الأجهزة الحكومية التي سخرت جميع امكانياتها وخبراتها خدمةً لضيوف الرحمن, مشيرًا إلى أن الأمانه لديها العديد من مجالات العمل في مكة المكرمة من أهمها عمليات الطرق والإنارة والانفاق والارصفة وعملية السيول إلى جانب الأعمال التشغيلية كالنظافة والاصحاح البيئي ومراقبة الأسواق.

وحول التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة والمرور أفاد المهندس محمد أن هناك اجتماعات دورية للجنة المرورية المشتركة لمناقشة تطورات الحركة المرورية في مكة المكرمة ووضع الحلول المناسبة لكي يقوم المرور بدوره في إعداد خطة مرورية لإنشاء وتوسيع الطرق, وفي مرحلة التنفيذ تعمل الأمانة على وضع المصدات والسواتر إضافة إلى تغيير بعض المسارات لتوفير الوقت الجهد وإنجاز المشروع بأسرع وقت.

وكشف المهندس القويحص أن الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل عام تجتمع لتقييم موسم الحج وتحديد الإيجابيات لتعزيزها وتحديد السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة لها لتداركها في المواسم المقبلة, لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة هذا العام وفرت أكثر من 23 ألف من الأيدي العاملة ما بين مهندس وفني ومراقب وعامل ميداني موزعة على أكثر من 28 مركز خدمة بلدية في المشاعر المقدسة إضافة إلى 11 بلدية موجودة في مكة المكرمة.