وصول عدد من طلاب قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز بجامعة موسكو للدراسات الإسلامية للحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل عدد من طلاب وطالبات قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز بجامعة موسكو للدراسات الإسلامية إلى المشاعر المقدسة هذا الأسبوع لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ .. وذلك في إطار ما يقدمه القسم لطلابه واستمراراً لنهج القسم في تحجيج بعض طلابه من المسلمين كل عام منذ 2010م.

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تجدر الإشارة إلى أن قسم الأمير نايف بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية بجامعة موسكو يحظى بإقبال واسع من الطلاب الروس للالتحاق بدراسات اللغة العربية والدراسات الاسلامية وذلك في مرحلتيْ التعليم العام والجامعي.

وقد استفاد عدد كبير من الطلاب والطالبات في مجال التعليم الجامعي ببرامجه المختلفة وفي مجال التعليم العام والبحث العلمي من خلال برامج رئيسة، في مقدمتها برنامج معهد بلدان آسيا وإفريقيا والذي يقدم دراسات باللغة العربية في علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية والحديث الشريف، والتوحيد، والثقافة العربية والإسلامية.

ويتم كذلك تقديم برنامج طلاب الكليات الأخرى للجامعة، حيث قدم قسم الأمير نايف بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية منحا دراسية في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم لطلاب أقسام الآداب والتاريخ والصحافة والعلوم الاجتماعية.