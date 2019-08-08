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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.
"الإحصاء": إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-08
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:47 PM
لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة ويعلن عنهم صباح يوم عرفة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.
، "الإحصاء": إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا ،
المصدر : الخليج 365
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