، "الإحصاء": إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة ويعلن عنهم صباح يوم عرفة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.