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"الإحصاء": إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا

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محمد بن مسعود - الدمام - لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة ويعلن عنهم صباح يوم عرفة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

"الإحصاء": إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-08-08

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

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08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440

10:47 PM

لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة ويعلن عنهم صباح يوم عرفة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

، "الإحصاء": إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا ،
المصدر : الخليج 365

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