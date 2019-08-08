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كرّم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي عددًا من رجال الأمن ببحث وتحري شرطة الكعكية ونائب رئيس المركز على خلفية الإطاحة بعددٍ من الجناة في قضايا سلب وتهديد.
وتفصيلاً.. تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن وقوع عددٍ من حالات السرقة لمزارع تقع في خط الساحل باستخدام السلاح الناري والضرب وترويج الممنوعات.
وفِي أثناء قيام شخصين منهم سعوديون بتنفيذ إحدى جرائمهم في إحدى المزارع بطريق الساحل صادف ذلك وجود عامل باكستاني في المزرعة وتمكن من مقاومتهم ولاذوا بالفرار بعد سقوط ممتلكات شخصية لهم في موقع الحادثة.
على الفور باشر رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية الحادثة وتمكنوا من وضع كمين لهم أثناء عودتهم لموقع الحادثة وهم يحملون سلاحًا ناريًا لأخذ أغراضهم الشخصية تم ضبطهم واتضح أنهم أشخاص من أرباب السوابق واعترفوا بعددٍ من القضايا والسرقات التي نفذوها وأحيلت أوراقهم للنيابة العامة في حينها.
"العصيمي" يكرم عددًا من رجال الأمن بشرطة الكعكية
كرّم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي عددًا من رجال الأمن ببحث وتحري شرطة الكعكية ونائب رئيس المركز على خلفية الإطاحة بعددٍ من الجناة في قضايا سلب وتهديد.
وتفصيلاً.. تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن وقوع عددٍ من حالات السرقة لمزارع تقع في خط الساحل باستخدام السلاح الناري والضرب وترويج الممنوعات.
وفِي أثناء قيام شخصين منهم سعوديون بتنفيذ إحدى جرائمهم في إحدى المزارع بطريق الساحل صادف ذلك وجود عامل باكستاني في المزرعة وتمكن من مقاومتهم ولاذوا بالفرار بعد سقوط ممتلكات شخصية لهم في موقع الحادثة.
على الفور باشر رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية الحادثة وتمكنوا من وضع كمين لهم أثناء عودتهم لموقع الحادثة وهم يحملون سلاحًا ناريًا لأخذ أغراضهم الشخصية تم ضبطهم واتضح أنهم أشخاص من أرباب السوابق واعترفوا بعددٍ من القضايا والسرقات التي نفذوها وأحيلت أوراقهم للنيابة العامة في حينها.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:36 PM
لجهودهم في الإطاحة بعددٍ من الجناة في قضايا سلب وتهديد
كرّم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي عددًا من رجال الأمن ببحث وتحري شرطة الكعكية ونائب رئيس المركز على خلفية الإطاحة بعددٍ من الجناة في قضايا سلب وتهديد.
وتفصيلاً.. تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن وقوع عددٍ من حالات السرقة لمزارع تقع في خط الساحل باستخدام السلاح الناري والضرب وترويج الممنوعات.
وفِي أثناء قيام شخصين منهم سعوديون بتنفيذ إحدى جرائمهم في إحدى المزارع بطريق الساحل صادف ذلك وجود عامل باكستاني في المزرعة وتمكن من مقاومتهم ولاذوا بالفرار بعد سقوط ممتلكات شخصية لهم في موقع الحادثة.
على الفور باشر رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية الحادثة وتمكنوا من وضع كمين لهم أثناء عودتهم لموقع الحادثة وهم يحملون سلاحًا ناريًا لأخذ أغراضهم الشخصية تم ضبطهم واتضح أنهم أشخاص من أرباب السوابق واعترفوا بعددٍ من القضايا والسرقات التي نفذوها وأحيلت أوراقهم للنيابة العامة في حينها.
، "العصيمي" يكرم عددًا من رجال الأمن بشرطة الكعكية ،
المصدر : الخليج 365
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