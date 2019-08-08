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محمد بن مسعود - الدمام - عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب الأردن بعد غد السبت، في ختام دور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019 المقامة حالياً في جمهورية العراق.
وأجرى الأخضر تدريبه تحت إشراف المديـر الفني ( الوطني ) يوسف عنبر والذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مبـاراة البحرين أمس الأربعاء، إذ خصص لهم تماريـن استرجاعية، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين في صالة الحديد.
على صعيد متصل، واصل المهاجم عبدالفتاح آدم تمارينه الخاصة برفقة الجهار الطبي، فيما لم يشارك عبد المحسن القحطاني في التمرين لحاجته للراحة.
الأخضر يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الأردن في بطولة غرب آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-08
عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب الأردن بعد غد السبت، في ختام دور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019 المقامة حالياً في جمهورية العراق.
وأجرى الأخضر تدريبه تحت إشراف المديـر الفني ( الوطني ) يوسف عنبر والذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مبـاراة البحرين أمس الأربعاء، إذ خصص لهم تماريـن استرجاعية، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين في صالة الحديد.
على صعيد متصل، واصل المهاجم عبدالفتاح آدم تمارينه الخاصة برفقة الجهار الطبي، فيما لم يشارك عبد المحسن القحطاني في التمرين لحاجته للراحة.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:08 PM
عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب الأردن بعد غد السبت، في ختام دور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019 المقامة حالياً في جمهورية العراق.
وأجرى الأخضر تدريبه تحت إشراف المديـر الفني ( الوطني ) يوسف عنبر والذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مبـاراة البحرين أمس الأربعاء، إذ خصص لهم تماريـن استرجاعية، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين في صالة الحديد.
على صعيد متصل، واصل المهاجم عبدالفتاح آدم تمارينه الخاصة برفقة الجهار الطبي، فيما لم يشارك عبد المحسن القحطاني في التمرين لحاجته للراحة.
، الأخضر يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الأردن في بطولة غرب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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