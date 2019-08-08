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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط مهند عوض لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.
وقد جرت مراسم توقيع العقد أمس الأربعاء بمقر معسكر الفيحاء بهولندا بحضور عضو مجلس الإدارة حسام الربيعة.
وكان مهند عوض “1992م” قد تدرج في الفئات السنية لنادي الاتحاد وخاض تجربتين احترافيتين في البرتغال مع ناديي قيمارش وتوريزينس، كما لعب لناديي العروبة والنجوم.
وعزز الفيحاء صفوف فريقه بصفقة أخرى بالتوقيع مع المحترف البرتغالي أرسينيو مارتينيز لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية. وكانت آخر محطاته قبل القدوم إلى الفيحاء مع نادي موريرنسي البرتغالي.
لمدة موسم واحد.. الفيحاء يعزز صفوفه بـ"مهند" و"أرسينيو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-08
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط مهند عوض لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.
وقد جرت مراسم توقيع العقد أمس الأربعاء بمقر معسكر الفيحاء بهولندا بحضور عضو مجلس الإدارة حسام الربيعة.
وكان مهند عوض “1992م” قد تدرج في الفئات السنية لنادي الاتحاد وخاض تجربتين احترافيتين في البرتغال مع ناديي قيمارش وتوريزينس، كما لعب لناديي العروبة والنجوم.
وعزز الفيحاء صفوف فريقه بصفقة أخرى بالتوقيع مع المحترف البرتغالي أرسينيو مارتينيز لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية. وكانت آخر محطاته قبل القدوم إلى الفيحاء مع نادي موريرنسي البرتغالي.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
09:31 PM
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط مهند عوض لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.
وقد جرت مراسم توقيع العقد أمس الأربعاء بمقر معسكر الفيحاء بهولندا بحضور عضو مجلس الإدارة حسام الربيعة.
وكان مهند عوض “1992م” قد تدرج في الفئات السنية لنادي الاتحاد وخاض تجربتين احترافيتين في البرتغال مع ناديي قيمارش وتوريزينس، كما لعب لناديي العروبة والنجوم.
وعزز الفيحاء صفوف فريقه بصفقة أخرى بالتوقيع مع المحترف البرتغالي أرسينيو مارتينيز لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية. وكانت آخر محطاته قبل القدوم إلى الفيحاء مع نادي موريرنسي البرتغالي.
، لمدة موسم واحد.. الفيحاء يعزز صفوفه بـ"مهند" و"أرسينيو" ،
المصدر : الخليج 365
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