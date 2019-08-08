“beoutq” تعرف على السبب الحقيقي وراء توقف قنوات بي أوت كيو.. وهل سيعود البث؟

سيطرت الصدمة والحيرة على كل مستخدمي قنوات بي أوت كيو والتي كانت تقوم بالقرصنة على قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية وتقوم بنقل كل مباريات وبطولات كرة القدم التي تذاع عبر قتوات بي إن سبورتس خلال الفترة الماضية، ولم يعرف أي أحد حتى الآن السبب الحقيقي وراء توقف قنوات بي أوت كيو، وهل بالفعل قد تم إخبار كل الموظفين في القناة بأنها لن تعود للبث من جديد خلال الفترة المقبلة؟.

يذكر بأن الأيام الماضية كانت قد شهدت حملة كبيرة من جانب الأندية الأوروبية وبالتحديد أندية في الدوري الإيطالي ضد قنوات بي أوت كيو، حيث قامت الصفحات الرسمية لعدة أندية إيطالية بالحديث حول بي أوت كيو، قائلة بأن هذه القنوات تقتل كرة القدم على حد وصفها.

لماذا توقف بث قنوات بي أوت كيو ؟

أنتشرت في الساعات الماضية أنباء عن توقف قنوات بي أوت beoutq والتي تنقل كل المباريات والبطولات التي تملكها مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ومن بينها الدوري الإنجليزي والإسباني وكل بطولات كأس العالم وكأس الأمم في كافة القارات، بالإضافة إلى مباريات ودية ودولية.

وكانت بي إن سبورتس قد دخلت في خلافات قوية مع قناة بي أوت كيو على مدار الفترة الماضية، حيث قامت الشركة القطرية بتقديم العديد من الشكاوى ضد قناة بي أوت كيو، مطالبة إياها بالتوقف عن نقل وقرصنة البطولات والمباريات، ولكن الأخيرة لم تلقى لهذه الشكاوى بالًا.

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بي أوت كيو تلتزم الصمت حول سبب توقفها

تفاجئ مستخدمي مجموعة قتوات بي أوت كيو بتوقف البث على مدار الساعات الماضية، وبدأت الشائعات والأخبار في الإنتشار بشكل كبير على السوشيال ميديا، وذلك بدون أي تعليق من قبل الجهات المسؤولة عن قناة بي أوت كيو حول سبب التوقف المفاجئ لقناة beoutq.

وينتظر الكثيرون صدور أي بيانات رسمية من قبل الشركة التي تملك قنوات بي أوت كيو لتوضيح الأمور والحقائق أمام المستخدمين الذي وصل عددهم إلى مئات الآلاف في الوطن العربي.

تضارب الأراء حول توقف بث قناة بي أوت كيو

ويرشح البعض بأن يعود بث قناة بي أوت كيو خلال الساعات المقبلة، ويؤكد بأن المشكلة مؤقتة وسيكون لها حل بكل تاكيد، في حين يرى البعض الآخر، بأن قنوات بي أوت كيو قد ذهبت أدراج الرياح ولن تعود للبث من جديد، وبين هذا وذاك سيكون على المشاهد العربي أن ينتظر ليعرف تطورات جديدة حول هذه القضية في الساعات القليلة المقبلة.