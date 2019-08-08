شاهد.. قافلة تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

انطلقت قافلة وزارة الصحة اليوم الخميس من المدينة المنورة والتي تقل 23 حاجاً من جنسيات مختلفة هم المرضى المنومون في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. وضمت القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع تواجد قرابة 120 طبيباً وممرضاً ومسعفاً و7 سيارات إسعاف خالية احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة، وكابينة أوكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

وأظهر مقطع فيديو القافلة وقد أحاطها عدد من الطواقم الطبية وسط أهازيج شعبية رافقت مغادرتها إلى مكة المكرمة، كما نُقلت حالة واحدة عبر الإخلاء الطبي من المهبط الجوي بمستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة، مع العمل على نقل المرضى بشكل سريع خاصة السكتات الدماغية والجلطات القلبية والعناية المركزة. وقد عبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لحكومة المملكة وقيادتها على تسهيل سبل أداء الفريضة ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة.