بالصور: شوارع ومداخل مكة تتزين بصور الملك وولي العهد

تزينت شوارع مكة المكرمة ومداخلها والمقرات الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وحضرت العبارات الترحيبية احتفاءً وتكريماً لضيوف خادم الحرمين من أسر وذوي الشهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلاندا، وأسر وذوي الشهداء في فلسطين واليمن والسودان، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وأفريقيا.

وسخَّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، كافة اللجان في البرنامج على مدار الساعة ضمن خطة استراتيجية اعتمدها الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتوفير جميع الإمكانيات بما يضمن تقديم أرقى الخدمات للمستضافين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة. الجدير بالذكر، أن عدد المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء حج هذا العام 1440هـ، والذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة، بلغ ما يقارب 6500 حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، إلى 54.047 حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم.