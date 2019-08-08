التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه جازان‎

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم (الخميس) من اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها. وأوضح أن الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية، وكانت تستهدف مدينة جازان.

وأكد المالكي أن استمرار الميليشيا في إطلاق الطائرات المسيّرة يعبر عن إفلاسها ونهجها غير الأخلاقي في استخدام الأعمال الإرهابية ومحاولة استهداف المدنيين. وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.