الإناث يُناصفن الذكور.. إغلاق التسجيل في “تحديات الترفيه” بـ11.7 ألف مشارك

كشفت الهيئة العامة للترفيه أن إجمالي عدد المتقدمين في البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية «تحديات الترفيه» بلغ 11.744 مشاركا، مُشيرة إلى أن المشاركات توزَّعت بين الذكور والإناث بالتساوي. وتصدرت منطقة الرياض المسجلين في البرنامج بـ32%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ31%، أما المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة من أعداد المشاركين بـ16%، فيما سجَّلت جميع المناطق مشاركات بنسب متفاوتة.

ووفقاً للإحصاءات، فإن المستوى التعليمي للمشاركين شمل جميع مراحل التعليم، مشيرة إلى أن 59% من المشاركين يمارسون مواهبهم في وقت الفراغ، بينما 22% من المواهب تؤمن لهم دخل إضافي، فيما تُشكِّل المواهب عمل دائم لـ19%. وجاءت أغلب المشاركات في تحديات الرسم التشكيلي، والرسم الإلكتروني، والغناء، والعزف، والتمثيل، والمكياج السينمائي، والطبخ، ويُقدِّم البرنامج دعماً للفائزين تصل قيمته إلى 20 مليون ريال، موجهة لتطوير مواهبهم عبر برامج تدريب وتطوير تتناسب مع كل موهبة. ومع مطلع أغسطس الجاري، بدأت مرحلة التقييم والترشيح التي تستمر حتى نهايته، تليها مرحلة التحكيم التي تبدأ مطلع سبتمبر القادم. يُذكر أن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الوطنية من كافة أنحاء المملكة، ودعمهم وتطوير مواهبهم ضمن أكثر من 20 تحدياً في أكثر من 20 نشاطاً ترفيهياً متنوعاً.