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. أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قرب إصدار قرار خلال الفترة القريبة القادمة، يتضمن إمكانية استعادة المركبات من الأفراد المتعثرين في سداد قروضها، بالتعاون مع وزارة العدل.

ارتفاع نسبة القروض المتعثرة

وحسب “عكاظ” أوضحت «ساما» أن السيطرة على ارتفاع نسبة القروض المتعثرة تعد من أهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل، إذ استمر تدهور جودة الأصول في عام 2018، وارتفعت النسبة الكلية للقروض المتعثرة من 8.7% إلى 10.6%، بفعل قروض قطاعي الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً لتقرير حديث لـ(ساما)، ، فإن قيمة القروض المتعثرة سجلت 4.44 مليار ريال في 2018، بلغ نصيب الأفراد 45% (بما يعادل قرابة ملياري ريال)، سجل قطاع الشركات 46% من تلك القروض (بما يعادل 2.04 مليار ريال)، وسجلت قروض الشركات 9% من إجمالي القروض (بما يعادل 399.6 مليون ريال).

قروض تمويل المركبات

وأشار التقرير إلى إن قروض تمويل المركبات استحوذت على أكثر من نصف إجمالي القروض المتعثرة خلال العام الماضي 2018، إذ بلغت نسبتها 62.8% من إجمالي القروض المتعثرة، تبعها قروض التمويل العقاري السكني بنسبة 9.3% ثم التمويل العقاري التجاري بنسبة 7.9%، وبلغت نسبة التعثر في سداد قروض التمويل الشخصي 2.7%، فيما بلغ إجمالي تعثر كافة القطاعات الأخرى 17.3%.

وأضاف التقرير: فيما يختص بقطاع التمويل عموماً، فإن تمويل المركبات استحوذ على الحصة الأكبر من المحفظة التمويلية لشركات التمويل بنسبة 50% من إجمالي التمويلات، ثم تمويل العقارات السكنية بنسبة 28%، والتجارية بنسبة 7%، وبلغت نسبة التمويل الشخصي 5% من إجمالي التمويل. وشكلت قروض الأفراد 76% من إجمالي محفظة التمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 16%، والشركات 8%.





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كانت هذه تفاصيل خبر توجه جديد لـ “العدل” و”ساما” لإصدار قرار جديد يخص المتعثرين في سداد الأقساط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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