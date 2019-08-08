عربات الجولف تنقذ 106 حجاج مرضى وتنقلهم إلى مستشفى أجياد والحرم

أسهمت عربات «الجولف» الإسعافية التابعة لوزارة الصحة من إنقاذ 106 حجاج بعد نقلهم إلى مستشفيات أجياد والحرم للطوارئ، نتيجة إصابتهم بحالات حرجة في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، حيث كان لسرعة وصول الفرق الطبية في وقتٍ قياسيٍّ ونقلهم الفضل في إنقاذ الحالات.

وبيَّنت الصحة أنَّ مستشفى أجياد للطوارئ الواقع بجوار الحرم استقبل منذ 20 ذي القعدة حتى الآن (8973) حاجًا، وتمَّ التعامل مع جميع الحالات حسب ما تقتضيه الحاجة ووفق الأعراف الطبية، فيما استقبل مستشفى الحرم للطوارئ (1639) حاجًا.

كما استقبلت المراكز الصحية داخل الحرم وعددها 4 مراكز (1556) حاجًا من ضيوف الرحمن؛ حيث قدَّمت لهم جميع الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة حتى مغادرتهم المراكز وتحسّن والتأكد من وضعهم الصحي.

يذكر أن جميع الخدمات الصحية الإسعافية والعلاجية والوقائية تقدم لضيوف الرحمن مجانًا بواسطة نخبة من الكوادر المتخصصة والمدربة من الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والفنيين، والإداريين يتجاوز عددهم 27,797 فردًا، وذلك تماشيًا مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية بحجاج بيت الله الحرام.