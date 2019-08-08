للاستفادة منه في الحج.. تشغيل الدائري الرابع بمكة «مؤقتًا»

تم افتتاح الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، باتجاه واحد وبشكل مؤقت، للاستفادة منه خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير عام المرور اللواء محمد البسامي، افتتحا مشروع تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق السيل مروراً بمخطط العسيلة وصولاً لتقاطع طريق المدينة باتجاه واحد، مؤقتًا، بهدف الاستفادة منه خلال موسم الحج 1440هـ ولتخفيف الكثافة المرورية بمكة المكرمة.

حيث تفقد أمين العاصمة المقدسة مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب - الدائري الرابع مع طريق الطائف - السيل بمنطقة المعيصم مروراً بمخطط العسيلة بمكة المكرمة وصولاً إلى تقاطع طريق المدينة المنورة بطول (15) كم وبعرض (100) م.

من جانبه، قال وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، إن الأمانة أكملت جزءاً كبيراً من طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) خلال الأشهر الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وقامت الأمانة بفتح الجزء المتبقي بصورة مؤقتة بمسار واحد فقط خلال موسم الحج، على أن يتم استكمال ما تبقى من المشروع بعد الموسم.

وأضاف أن المشروع سوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية ونفرة الحجيج والتفويج من المشاعر المقدسة إلى المدينة بانسيابية لا سيما خلال أيام التشريق والاتجاه من المحور الشرقي إلى المحور الغربي لمكة المكرمة، إضافةً إلى تسهيل حركة التنقل لسكان أحياء الشرائع والقادمين من الطائف للذهاب للمدينة المنورة دون الدخول إلى المنطقة المركزية.