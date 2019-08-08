بالصور.. قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية إلى 150 ألف حاج

رفع قطار الحرمين طاقته الاستيعابية إلى 150 ألف حاج، خلال موسم الحج، ليطلق 64 رحلة مزدوجة أسبوعيا.

وكشف مدير التشغيل والصيانة في قطار الحرمين المهندس ريان الحربي، أنَّ القطار سيرفع طاقته الاستيعابية بدءًا من 10 ذي الحجة لتفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة وجدة.

وتوقَّع الحربي، أن ينقل قطار الحرمين أكثر من 150 ألف حاج خلال الموسم الحالي، وسيطلق 64 رحلة مزدوجة أسبوعيًا توازي قدرتها 80 رحلة، حيث ينطلق قطاران في آن واحد، مشيرًا إلى إجراء عملية التفويج عبر آلية النقل المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة متكاملة تستهدف تيسير نقل الحجاج وراحتهم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

وأضاف الحربي أنَّ قطار الحرمين منذ انطلاق رحلاته الأولى وحتى اليوم نقل نحو 649 ألف راكب بين محطاته الأربع من خلال ألف و640 رحلة، مؤكدًا أنَّ الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق أعلى نسب الدقة بالمواعيد مع الالتزام بأعلى معاير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام. لافتًا إلى أنَّ دقة مواعيد قطار الحرمين بلغت نسبتها 95 %، فيما بلغت نسبة رضى الحجاج عن الخدمات التي قدّمت لهم 88 %.

ونوَّه الحربي بأنَّ مشروع قطار الحرمين من أكبر مشاريع النقل السريع على مستوى العالم؛ حيث تصل أطوال خطوط الكهرباء على مسارات القطار إلى 12 ألف كم متصلة بستّ مولدات طاقة عملاقة، تؤمّن الدعم الكامل للمشروع واحتياجاته من الطاقة الكهربائية لتغذية القطار كوسيلة نقل عالية السرعة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الجسور التي تكفل رفع مستوى السلامة والأمان من ناحية زحف الرمال أو في حال وجود سيول.