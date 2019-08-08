«صحة الرياض»: 285 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

أكَّدت مديرية الشؤون الصحية في الرياض، اليوم الخميس، أنَّ أكثر من 285 ألف حاجة وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ إجراء أكثر من 22 عملية قلب مفتوح لبعض المرضى من ضيوف الرحمن.

وأوضحت «صحة الرياض» عبر صفحتها الرسمية على «تويتر »، أنه تمَّ إجراء أكثر من 22 عملية قلب مفتوح، و510 قساطر قلبية و1482 عملية غسيل كلوي.

وفي سياق ذي صلة بخدمة ضيوف الرحمن، أطلقت وزارة الصحة، خمسة مشروعات جديدة من الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة؛ حيث أنْهَت مشروع تسجيل مهابط الطيران في مستشفيات: «عرفات العام، والطوارئ في مِنَى، وحراء العام، والنور التخصصي»، كما طوّرت 12 مركزًا صحيًا بمشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنَّها أنشأت غرفًا للنفايات الطبية، بتنفيذ 14 غرفة حسب مواصفات مكافحة العدوى، بزيادة غرفتين للنفايات الطبية بالمراكز الصحية في مشعر منى، وغرفتين لمستشفى منى الشارع الجديد، ومستشفى شرق عرفات، مشيرةً إلى تأهيل وعزل بعض المرافق الصحية في مشعر عرفات والانتهاء منها.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء صالة الاستعراف في مجمع المعيصم، وفقًا للمعايير والاحتياجات الفعلية، اعتدادًا بالتعاون بينها وبين وزارة الداخلية في حالة الكوارث للتعرُّف على المتوفين، كما تضمَّنت المشروعات، تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الطوارئ في منى، برفع الطاقة الاستيعابية في القسم من 12 سريرًا الى 21 سريرًا، ورفع الطاقة الاستيعابية بقسم الإنعاش من أربعة أسِرَّة إلى ستة أسِرّة، فضلًا عن استحداث أربعة أسرّة بقسم العناية المركزة القلبية.