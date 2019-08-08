مدينة الملك عبد الله الطبية تنهي معاناة حاجّ ماليزي من كيس حوصلي بالحنجرة

أجرى فريق من مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة جراحة تخصصية دقيقة ميكروسكوبية بالمنظار الحنجري المباشر، لاستئصال تكيس حوصلي حنجري لحاج ماليزي عمره 68 عامًا، بعد معاناته من كيس حوصلي بالحنجرة أثّر على مجرى الهواء والتنفس ونبرة الصوت.

وخضع الحاج للفحص والمعاينة، بعد معرفة التاريخ المرضي وإجراء الإسعافات الأولية للمجرى الهوائي؛ حيث كان يعاني من تغيّر في الصوت مع ضيق في التنفس بلغ ذروته في الأيام العشر الأخيرة وخصوصًا أثناء الطواف، وتبيَّن بعد عمل أشعة مقطعية للعنق وفحص الحنجرة وإجراء فحوصات ما قبل الجراحة وجود تكيس حوصلي بمجرى التنفس، تقرّر معها إجراء جراحة تخصصية دقيقة.

وخرج المريض من المدينة الطبية خلال أقل من 48 ساعة من وصوله للمستشفى متمتعًا بصحة وعافية، وانضمَّ إلى حملته لإكمال نسكه بيُسْر وسهولة.

وكان مستشفى النور التخصصي، أجرى عملية لحاجّة فلسطينية في السبعين من العمر، بعد معاناتها بسبب الفشل الكلوي المزمن، إضافةً إلى معاناتها من انسداد كامل في الوريد المركزي.

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وأجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية للحاجّة عملية قسطرة قلبية في وحدة عمليات الهجينة؛ حيث تمَّ فتح الانسداد وتوسعة الوريد بالبالون ووضع دعامتين، ما أدّى لتحسن حالة الحاجّة.

كما أنقذ فريق طبي من «الصحة» بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجًّا سوريًّا بالعقد السادس من العمر بعدما تعرَّض إلى إغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورتها، عبر خدمة الخط الساخن، ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية؛ لذلك قرر الفريق الطبي على وجه السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب.