بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يوزّع كسوة العيد والألعاب والهدايا على 76 أسرة و 228 طفلًا يمنيًا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، فعاليات مشروع توزيع «كساء فرحتكم فرحتنا- 2 » بمحافظة المهرة.

وشمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 76 أسرة و 228 طفلًا وطفلة من الأيتام والنازحين والأشدّ احتياجًا في مديريتي الغيضة وسيحوت، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتِي ذلك ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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كما دشّن المركز المشروع في الجمهورية اللبنانية.

ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا على 2760 طفلًا يتيمًا من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية في مناطق بيروت وجبل لبنان وطرابلس وعكار والبقاع، بقيمة 150 ألف دولار أمريكي.

ويأتِي ذلك ضمن برامج الدعم الإنساني والإغاثي المقدَّم من المملكة ممثلة بالمركز للبنانيين الأكثر احتياجًا والنازحين داخل لبنان.