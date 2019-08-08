«الغذاء والدواء» توجِّه 3 نصائح قبل ذبح الأضحية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصائح باتباع الضوابط اللازمة قبل ذبح الأضحية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّه يفضّل إراحة الأضحية قبل عملية الذبح، مع الحرص على تقديم الماء لها باستمرار، وعدم إطعامها لفترة من 12 إلى 24 ساعة قبل الذبح.

وكانت الهيئة نصحت في وقتٍ سابقٍ، باختيار الأضحية من الحيوانات الخالية من الأمراض، بحيث تكون سليمة وتأكل بشكل طبيعي، وألا تكون هزيلة أو عوراء أو عرجاء مع عدم إجهادها قبل 12 ساعة من الذبح، وبعد الذبح يكون السلخ من أعلى لأسفل حتى لا يتلوَّث اللحم، مع تقطيع الأضحية إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس حفظ الطعام وعدم استخدام أكياس النفايات السوداء.

وكانت أمانات المناطق تهيَّأت لعيد الأضحى المبارك، فدعمت أمانة الطائف الطاقة الاستيعابية لمسلخ الأمانة النموذجي، ومسلخ سوق الأنعام؛ وذلك لمواكبة موسم الحج وزيادة الإقبال على ذبح المواشي من الأهالي والشركات والمطاعم.

كما أطلقت أمانة منطقة الرياض الموقع الإلكتروني للبرنامج الموسمي للأضاحي 1440 هـ، والذي يستهدف تقديم أفضل الخدمات لجميع سكان مدينة الرياض عبر برامج تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم أيام عيد الأضحى المبارك، بتطوير خدمات الأضاحي من خلال تطبيق أمانة الرياض على الأجهزة الذكية.