العثور على جثة الأب وأحد أطفال العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، العثور على جثة الأب وأحد أطفال العائلة المكونة من خمسة أفراد والتي فقدت أول أمس في سيل وادي مسلة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «مدني أحد المسارحة يعثر على جثة الأب وأحد الأطفال بعد فقدهم في سيل وادي مسلة»، مؤكدًا أن البحث ما زال جاريًا عن الطفلين المفقودين.

وكان الدفاع المدني عثر أمس على جثة الزوجة (متوفاة)، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكانت مصادر في مديرية الدفاع المدني بجازان، أكدت لـ«عاجل» أول أمس، فقدان عائلة من خمسة أفراد، بعد أن جرفت سيول وادي مسلة السيارة التي كانوا يستقلونها، فيما طالبت إمارة جازان المواطنين بتوخي الحذر في أعقاب أمطار غزيرة تتعرض لها المنطقة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«عاجل»، أن العائلة المكونة من خمسة أفراد (الأب والأم وثلاثة أطفال) فقدت، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تقوم بجهود كبيرة في محاولة منها للعثور عليها.