بالصور.. انتشال جثة مقيم توفي غرقًا بوادي نجران

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران، مساء أمس الأربعاء، من انتشال جثة مقيم توفي غرقًا بوادي نجران.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران بالإنابة، النقيب عبدالله آل فارع، أن مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني بمدينة نجران تلقى بلاغًا عن فقدان شخص يقود سيارته في وادي نجران، بعد أن جرفته السيول.
وأضاف النقيب آل فارع، أنه تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات اللازمة، وبمساندة الجهات ذات العلاقة تم العثور على المفقود متوفى، لافتًا إلى أنه مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، حيث جرى نقل الجثمان للمستشفى لإكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأهاب آل فارع بالجميع الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والأماكن الخطرة عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبورها.
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