حج / الحاج اليمني مسعد يثمن عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين لأشقائه في اليمن والعالم الإسلامي



مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

أعرب الحاج اليمني مسعد عبدالجليل من ذوي الشهداء وأفراد الجيش اليمني الوطني المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على مكرمته الكريمة في استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وقال الحاج مسعد عبدالجليل :" حينما بلغت بدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - لأداء مناسك الحج امتزجت مشاعري الجياشة مع دموع الفرح لتحقق أمنيتي وتمكيني من أداء فريضة الحج لتداوي الجروح العميقة، وهي بكل تأكيد تجسد رعاية وعناية قيادة المملكة بأشقائهم بجمهورية اليمن والعالم الإسلامي، ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن اليمن وأراضيه من المليشيات الحوثية الارهابية "، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومةً وشعباً لما تقدمه من أعمال جليلة ، ومكارم متواصلة تجاه الإسلام والمسلمين .

// انتهى//

22:47ت م

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