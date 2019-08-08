حج / دموع الفرح تنهمر من حاج باكستاني في مستشفى النور التخصصي



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

لم يستطع حاج باكستاني في العقد الرابع من عمره السيطرة على مشاعره، وأجهش بالبكاء فرحًا، عقب أن زف الطاقم الطبي بمستشفى النور التخصصي له البشرى باصطحابه عبر القافلة الطبية لاستكمال نسك الحج.

وبعد أن بدا على محيا الحاج الباكستاني، فقدان الأمل في استكمال حجته التي انتظرها طويلاً، بعد تعرضه لإلتواء في الأمعاء وأجريت له عملية استئصال جزء منها، إلا أنه سرعان ما عاد له الأمل وغطت وجهه دموع الفرح بعد إبلاغه من قبل الطاقم الطبي بإمكانية استكمال حجته من خلال نقله بالقافلة الطبية بالصحة.

وكان الحاج الباكستاني البالغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا قد تعرض لإلتواء في الأمعاء وأدخل مستشفى النور التخصصي وأجريت له الفحوصات الطبية التي تقرر على ضوئها إجراء عملية جراحية له واستئصال جزء من أمعائه، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، ولا زال يتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى وسيتم إدراج اسمه ضمن القافلة الطبية التي سوف تقوم بتصعيد الحجاج المنومين بالمستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن الصحة ستصعد عددًا من القوافل الطبية التي تم تجهيزها بكل ما تحتاج إليه من مستلزمات طبية وعلاجية وغذائية وغيرها.

// انتهى //

22:47ت م

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