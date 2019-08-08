حج / كبير الأئمة ومستشار المفتي في صربيا يشيد بالخدمات المتطورة والمتميزة التي يحظى بها الحجاج الصربيون



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

وصف كبير الأئمة ومستشار المفتي في صربيا الشيخ أنور جعفر المروج الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن بالمتطورة والمتميزة .

وقال الشيخ أنور في تصريح لوكالة الأنباء

وأوضح عضو في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الدكتور حمد بن محمد الوهيبي من جانبه أنه خلال إيفاده إلى صربيا في مدينة بازار لإمامة المسلمين في صلاة التراويح وتنقله في مدن أخرى وجد أن المسلمين يكنون مشاعر الامتنان تجاه ما قدمته وتقدمه المملكة لهم، خاصة أن أغلب أئمة المساجد هناك قد درسوا وتعلموا وتخرجوا من الجامعات الإسلامية في المملكة ويقومون الآن بدور الإمامة والدعوة في صربيا.

// انتهى //

22:45ت م

0374



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسوصف كبير الأئمة ومستشار المفتي في صربيا الشيخ أنور جعفر المروج الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن بالمتطورة والمتميزة .وقال الشيخ أنور في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن اللسان لا يجد ما يقوله حول دعم المملكة العربية السعودية للمسلمين في أقطار العالم وصربيا خصوصاً في داخل وخارج بلدانهم ، مشيراً إلى أن المملكة تعد رائدة في العالم الإسلامي ولها مكانتها التي تستحقها في الصدارة والريادة.وأوضح عضو في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الدكتور حمد بن محمد الوهيبي من جانبه أنه خلال إيفاده إلى صربيا في مدينة بازار لإمامة المسلمين في صلاة التراويح وتنقله في مدن أخرى وجد أن المسلمين يكنون مشاعر الامتنان تجاه ما قدمته وتقدمه المملكة لهم، خاصة أن أغلب أئمة المساجد هناك قد درسوا وتعلموا وتخرجوا من الجامعات الإسلامية في المملكة ويقومون الآن بدور الإمامة والدعوة في صربيا.// انتهى //22:45ت م0374

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